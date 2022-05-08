Об этом заявил офицер управления штаба Илья Самойленко. По его словам, правильные действия украинского военного командования по защите южных областей будут лучшей поддержкой для "Азова".

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Самойленко подчеркнул, что захват россиянами отдельных городов является огромной проблемой для защитников.

Вы знаете, что станет большей поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь, – заявил Самойленко.

За Мариуполь знает весь мир

Защитник Мариуполя также сказал, что для военных важны слова поддержки. Он отметил, что они чувствуют, что их поддерживает весь мир.

"Но самая главная поддержка, если главнокомандующий не допустит ошибок", – повторил Самойленко.

Полный брифинг защитников Мариуполя: смотрите видео

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