Катерина Прокопенко під час пресконференції захисників Маріуполя 8 травня, як інформує 24 канал, просила суспільство робити все можливе, включаючи підписання петиції, задля порятунку воїнів. Якщо вони загинуть, то немає сенсу говорити про жодні демократичні цінності.

Важливо Неможливого немає, – інтерв'ю азовця "Калини" про захист Маріуполя, 2 етап евакуації й зрадників

Потрібно допомагати всіма можливими методами

Зараз це дуже важливо. Не треба втрачати надії на порятунок наших чоловіків – воїнів. Дуже важливо допомагати їм всіма можливими методами і вірити в чудо. Не варто плакати і думати про песимістичні сценарії,

– наголосила дружина командира "Азову".

Катерина каже, що не можна допустити загибель усіх, хто присутній на "Азовсталі", адже тоді втратиться сенс навіть розмовляти про якісь демократичні цінності. Якщо це станеться, то всіх "оточить велика темрява", вважає жінка. Родини воїнів сподіваються, що влада докладе усіх зусиль – дипломатичних та політичних, аби вирішити цю ситуацію.