Екатерина Прокопенко во время пресс-конференции защитников Мариуполя 8 мая, как информирует 24 канал, просила общество делать все возможное, включая подписание петиции, для спасения воинов. Если они погибнут, то нет смысла говорить ни о каких демократических ценностях.

Важно Невозможного нет, – интервью азовца "Калины" о защите Мариуполя, 2 этап эвакуации и предателей

Нужно помогать всеми возможными методами

Сейчас это очень важно. Не нужно терять надежды на спасение наших мужчин – воинов. Очень важно помогать им всеми возможными методами и верить в чудо. Не стоит плакать и думать о пессимистических сценариях,

– подчеркнула Екатерина.