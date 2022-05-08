Не помогли даже иностранные переговорщики. Об этом на совместном брифинге с премьером Канады Джастином Трюдо рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

Защитники Мариуполя оценили шансы выжить на "Азовстали"

Россия не хочет выпускать из "Азовстали" защитников Мариуполя

Глава государства рассказал, что руководство российской армии и правительство страны-террориста не хотят выпускать украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Чтобы решить этот вопрос, на помощь пригласили переговорщиков из следующих стран и организации:

Турция,

Израиль,

Швейцария,

Франция,

ООН,

руководство Международного движения Красного Креста.

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Смотрите брифинг Зеленского и Трюдо: