Зауважте, що від початку повномасштабної війни українські захисники завдають окупантам нищівних втрат. Загалом вони вже ліквідували приблизно 25,5 тисячі ворожих військових.
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Захисники розбили окупантів на тому ж місці, що й раніше
Десантно-штурмові війська та артилерія Сухопутних військ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку".
Знову на тому ж місці були знищені підрозділи російських військ. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України! Разом із Сухопутними військами йдемо до перемоги! Слава Україні!,
– розповіли захисники.
Нещодавно бійці ЗСУ розбили цілу колону танків окупантів на Харківщині. Вони оприлюднили потужне відео майстерного знищення ворожої техніки.
Дивіться потужне відео знищення підрозділу окупантів:
Зауважте Захисники Маріуполя знищили 2,5 тисячі російських військових і поранили ще 5 тисяч
Ситуація на фронті: останні новини
- Біля острова Зміїний тривають потужні авіаційні бої. У них беруть участь десятки літаків.
- Також захисники продовжують знищувати винищувачі загарбників. Зокрема, Повітряним силам 7 травня вдалося збити ворожий вертоліт.
- Окрім цього, вони знешкодили 2 з 10 крилатих ракет, які вороги випустили по українських містах. Завдяки старанням наших військових вони не досягнули цілей.
- Водночас на "Азовсталі" у Маріуполі завершився перший етап евакуації цивільних. З території заводу, який атакують окупанти, вдалося вивезти усіх жінок, дітей та літніх людей.
- Наразі на території "Азовсталі" немає цивільних. Уряд працює над початком другого етапу – вивезення медиків, поранених та героїчних захисників Маріуполя.
- За словами президента Володимира Зеленського, Росія не хоче випускати звідти військових. Вони обмінюють лише полонених на полонених. У цьому навіть не допомогли іноземні перемовники – з Туреччини, Ізраїлю, Франції, ООН тощо.
- Захисники Маріуполя не будуть здаватися у полон, адже для них неприпустимо робити такі подарунки ворогу.
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