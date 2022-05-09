Зауважте, що від початку повномасштабної війни українські захисники завдають окупантам нищівних втрат. Загалом вони вже ліквідували приблизно 25,5 тисячі ворожих військових.

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Захисники розбили окупантів на тому ж місці, що й раніше

Десантно-штурмові війська та артилерія Сухопутних військ влаштували для окупантів нову "Чорнобаївку".

Знову на тому ж місці були знищені підрозділи російських військ. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворогів України! Разом із Сухопутними військами йдемо до перемоги! Слава Україні!,

– розповіли захисники.

Нещодавно бійці ЗСУ розбили цілу колону танків окупантів на Харківщині. Вони оприлюднили потужне відео майстерного знищення ворожої техніки.

Дивіться потужне відео знищення підрозділу окупантів:

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Ситуація на фронті: останні новини

Біля острова Зміїний тривають потужні авіаційні бої. У них беруть участь десятки літаків.

Також захисники продовжують знищувати винищувачі загарбників. Зокрема, Повітряним силам 7 травня вдалося збити ворожий вертоліт.

Окрім цього, вони знешкодили 2 з 10 крилатих ракет, які вороги випустили по українських містах. Завдяки старанням наших військових вони не досягнули цілей.

Водночас на "Азовсталі" у Маріуполі завершився перший етап евакуації цивільних. З території заводу, який атакують окупанти, вдалося вивезти усіх жінок, дітей та літніх людей.

Наразі на території "Азовсталі" немає цивільних. Уряд працює над початком другого етапу – вивезення медиків, поранених та героїчних захисників Маріуполя.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія не хоче випускати звідти військових. Вони обмінюють лише полонених на полонених. У цьому навіть не допомогли іноземні перемовники – з Туреччини, Ізраїлю, Франції, ООН тощо.

Захисники Маріуполя не будуть здаватися у полон, адже для них неприпустимо робити такі подарунки ворогу.

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