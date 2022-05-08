У Генштабі Збройних Сил наголошують, що дані щодо втрат ворога уточнюють. Причиною цього є активні бойові дії, які дещо ускладнюють підрахунок.

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Статистика втрат окупантів

Станом на 7 травня у війні проти України втрати росіян виглядають наступним чином:

особового складу – близько 25 100 осіб;

танків – 1 130 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 741 одиниця;

артилерійських систем – 509 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 86 одиниць;

реактивні системи залпового вогню – 179 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 156 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 961 одиниця;

кораблів та катерів – 12 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 360 одиниць;

спеціальної техніки – 39 одиниць;

крилатих ракет – 92 одиниці.

Статистика втрат ворога за добу

Лише за минулу добу наші захисники ліквідували та знищили:

близько 400 окупантів з особового складу;

8 ворожих танків;

28 бойових броньованих машин;

7 реактивних систем залпового вогню;

2 засоби протиповітряної оборони;

1 гелікоптер;

19 безпілотників;

27 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

1 судно;

1 одиницю спецтехніки;

2 крилаті ракети.

Яка ситуація на фронті

Станом на 8 травня російські загарбники продовжують наступ з метою встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та Херсонською областями. Також ворог хоче утримувати сухопутний коридор з Кримом.

Основні бойові дії відбуваються на Сході та Півдні нашої держави. Противник намагається іти у наступ.

Окупанти обстрілюють Харків та прилеглі населені пункти й готують наступ в напрямку Ізюма. Також ворог готує наступ на Донецькому, Курахівському та Лиманському напрямках. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, Збройні Сили відійшли від Попасної через постійні потужні обстріли.

На Півдні росіяни завдають ударів по військових та цивільних об'єктах.

Більше про ситуацію на фронті у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ: дивіться відео