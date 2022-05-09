Как выглядит карта боевых действий сейчас, можно увидеть дальше. О ситуации на фронте на утро 9 мая рассказали в украинском Генштабе.

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Ситуация на фронте по состоянию утра 9 мая

Наибольшие усилия враги сосредоточивают на Юге и Востоке Украины, в частности, на Слобожанском и Донецком направлениях. Российские войска хотят установить полный контроль над Луганщиной и Донбасом.



Еще одна из задач сил противника – удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. В ВСУ предупреждают: вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины высока.

Слобожанское направление

Здесь враг не предпринимал наступательных действий. Русские сосредоточились на перегруппировке своих подразделений и для того, чтобы пополнить запасы боеприпасов и горючего. Сейчас главная цель вражеских войск – удержать ранее занятые позиции и не допустить, чтобы украинская армия продвинулась к государственной границе.

При этом на Изюмском направлении враг сосредоточился на подготовке к наступлению на таких направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

Это важно! На территории Белгородской области россияне сосредоточили до 19-ти батальонных тактических групп. Они должны помешать продвижению ВСУ. Сюда также опрокидывают личный состав, чтобы доукомплектовать понесшие потери подразделения.

Больше об этом здесь В Белгородской области Россия держит 19 батальонных тактических групп

Донецкое направление

Противник при поддержке авиации и артиллерии сосредоточился на взятии под полный контроль Рубежного и Попасной. Дальше россияне хотят наступать на

Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Враг стремится прорвать оборону наших защитников.

Таврическое направление

Здесь действия врага скорее демонстративны. Россияне хотят сковать действия наших войск и усовершенствовать свою логистику.

Южнобужское направление

В этом направлении силы противника обстреливали украинские подразделения – из артиллерии, реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения,

Кратко о других направлениях

Волынское, Полесское, Северское направления – признаков формирования наступательных группировок нет.

Подразделения вооруженных сил Беларуси охраняют границу.

Какая ситуация в непризнанном Приднестровье

Ситуация в "ПМР" остается прежней. Российские войска здесь находятся в полной боевой готовности.

Карта боевых действий в Украине на 9 мая / Фото Liveuamap

Какие успехи ВСУ за сутки:

Воздушные силы ВСУ и Сухопутные войска сбили 10 вражеских целей: 6 беспилотников "Орлан-10", один "Форпост" и 3 крылатые ракеты.

В Донецкой и Луганской областях наши воины отбили 6 атак врага, уничтожили 20 танков, 1 артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

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