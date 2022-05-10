О ситуации на главных направлениях на фронте рассказали утром 10 мая в украинском Генштабе. В ВСУ повторяют: цель врага – полный контроль над Донетчиной и Луганщиной, а также – удержание сухопутного коридора с Крымом.
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Какая ситуация по основным направлениям
Враг применяет артиллерию по всей линии соприкосновения. Также велика вероятность нанесения ракетных ударов по гражданской и военной инфраструктуре в украинских областях.
Возможно, россияне совершат диверсии на химических предприятиях, чтобы обвинить в этом украинских военных.
Северское направление
Противники усиленно охраняют границу в Брянской и Сумской областях. Российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня пограничные населенные пункты. Речь идет о Большой Писаревке, Белополье, Краснополье и Юнаковке Сумской области.
Ожидается, что россияне будут проводить демонстративные действия на этом направлении, чтобы сковать наши подразделения и не допустить их перемещения.
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Слобожанское направление
Враг поддерживает в полной готовности подразделения и силы ПВО на территории Белгородской области. Главная цель агрессора – не допустить продвижение наших войск в направлении государственной границы. На Изюмском направлении противник пополняет запасы горючего и боеприпасов.
Донецкое направление
Российские войска готовятся к наступлению в Лиман и Северодонецк. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее Северодонецкого района Луганской области. Также ожесточенное противостояние в районе Каменки Ясиноватского района Донецкой области.
Южнобужское направление
Здесь враг не проводил активных боевых действий, однако обстреливал наши войска. Также россияне готовятся к штурмовым действиям, чтобы улучшить свое тактическое положение.
Корабельные группировки России изолируют районы боевых действий и наносят ракетные удары. Также они блокируют гражданское судоходство.
Волынское и Полесское направления
Здесь активных действий не было. Белорусские войска прикрывают государственную границу в Брестской и Гомельской областях.
Карта боевых действий в Украине на 10 мая / Фото Liveuamap
Какие успехи наших военных в Донецкой и Луганской областях
- Украинские защитники успешно отразили 15 атак врага.
- Уничтожили:
– 1 зенитный ракетный комплекс,
– 9 танков,
– 3 артиллерийские системы,
– 25 единиц боевой бронированной техники,
– 3 единицы специальной инженерной техники,
– 3 автомобиля врага.
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