Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что в течение 9 мая защитники и защитницы успешно отбили 15 российских атак. Наши герои нанесли захватчикам существенные потери.

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В течение текущих суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,

– говорится в сообщении.

Украинские герои уничтожили:

один зенитный ракетный комплекс;

9 танков;

3 артиллерийские системы;

25 единиц боевой бронированной техники;

3 единицы специальной инженерной техники;

3 автомобиля врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе украинского Донбасса беспилотный летательный аппарат. Он – типа "Орлан-10".

На Востоке ВСУ ликвидировали 250 оккупантов

На Востоке украинские защитники и защитницы уничтожили до 250 российских оккупантов. Новость сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток". Кроме того, украинские защитники ликвидировали немало вражеской техники.

Поставки оружия США в Украину больше не будут ограничивать

Джо Байден в понедельник, 9 мая, принял историческое решение – подписал закон о ленд-лизе для Украины. Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил лидера США за это.

Заметьте! Палата представителей США приняла решение 28 апреля. "За" отдали 417 голосов. "Против" – всего 10. Тогда в Госспецсвязи прокомментировали, что этим решением в Штатах четко показали: кто в этой войне является добром, а кто – злом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что закон о ленд-лизе очень важен для Украины. По словам главы правительства, теперь поставки американского оружия Украине не будут иметь никаких ограничений.

"Это означает больше вооружения и другой помощи для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также поблагодарил администрацию президент США и подчеркнул, что Украина обязательно победит.

Министр обороны Алексей Резников также отметил: ленд-лизом Штаты показали, что верят в победу Украины над российскими захватчиками.

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