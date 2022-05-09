Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на оперативное командование "Юг".
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Враг обстрелял Одессу
По Одесской области оккупанты нанесли очередной ракетный удар.
3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий,
– заявили в горсовете.
Вспыхнувший на месте попадания пожар успешно ликвидировали. Пока известно, что 2 человека пострадали. Их доставили в больницу.
"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", – говорится в сообщении.