Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на оперативное командование "Юг".

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Враг обстрелял Одессу

По Одесской области оккупанты нанесли очередной ракетный удар.

3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий,

– заявили в горсовете.

Вспыхнувший на месте попадания пожар успешно ликвидировали. Пока известно, что 2 человека пострадали. Их доставили в больницу.