Про це повідомили в Одеській міськраді із посиланням на оперативне командування "Південь".
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Російські загарбники 9 травня знову обстріляли Одесу. Вони випустили по місту ракети типу "Кинджал".
Джерело:телеграм Одеської міської ради
Про це повідомили в Одеській міськраді із посиланням на оперативне командування "Південь".
Важливо "Міни викидає на пляжі Одеси": Веніславський сказав, чи можна зараз розблокувати морські порти