Про це 24 каналу розповів член комітету національної безпеки, депутат Федір Веніславський.

До теми Шмигаль підтвердив, що йому з Мішелем довелось бігти в укриття під час ракетного удару по Одесі

Чи можливо зараз розблокувати морські порти

За його словами, найближчим часом не варто очікувати розблокування морських портів. Президент теж наголосив, що через війну Росії проти України ми не можемо використовувати торговельно-морські шляхи.

Акваторія Чорного моря переповнена мінами, які навіть зриваються з якорів чи їх викидає на пляжі в Одесі. Тому сподіватися, що скоро відновлять судноплавство не варто,

– заявив Веніславський.

Він додав, що Офіс Президента тримає це питання на особистому контролі.

Ракетні обстріли по Одесі

Депутат переконує, що оборона Одеси побудова дуже розумно і надійно.

Наразі у ворога не має спроможності атакувати Одесу. Те, що він обстрілює місто ракетами, то цю тактику (терору та залякування вивільних) противник обрав з перших днів війни,

– сказав Веніславський.

На даний момент для Одеси член комітету нацбезпеки не бачить серйозних загроз, окрім ударів ракетами чи артилерією.

"Наші ППО й так збивають багато ракет, але не все вдається. Як тільки ми отримаємо сучасні системи протиракетної оборони, це дозволить закрити небо власними зусиллями", – підсумував він.

До слова, російські військові все ще тримають в акваторії Чорного моря свої кораблі, хоч ЗСУ й потопили крейсер "Москва". Оперативне командування "Південь" повідомило, що наразі в окупантів там є 6 кораблів, а також 2 підводні човни.

Кожне із цих суден готове у будь-який момент обстрілювати територію України. Для цього у їхньому оснащенні понад півсотні крилатих ракет. Тому зараз не варто нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

Додамо, що в Одесі та області ввечері 9 травня було чути звуки вибухів, ймовірно, працює протиповітряна оборона. В регіоні все ще оголошено повітряну тривогу, тому слід залишатися в укриттях.

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