Ймовірно, працює протиповітряна оборона

Про звуки вибухів в Одеській області інформують місцеві ЗМІ. Повідомляється, що, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Інформація про звуки вибухів з'явилася близько 19:35. Зауважимо, що повітряна тривога в Одесі була оголошена о 19:15 і досі не було оголошено відбій. Тому слід залишатися в укриттях, адже це може врятувати ваше життя.

Про ймовірний обстріл Одеси пишуть у телеграм-каналах. З'явилися фото ймовірного "прильоту", внаслідок якого здалеку в небі видно стовп диму.

Ввечері повітряна тривога була оголошена у більшості регіонів України. Зокрема, на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі.

Зауважимо. Під час обстрілу не варто публікувати наслідки ворожих ударів та коментувати інформацію. Офіційні деталі оголосять згодом.