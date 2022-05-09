Перебувати в укриттях цивільного захисту необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це правило рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Проведемо їм денацифікацію, – Подоляк пояснив, наскільки Росія близька до поразки

Наразі про повітряну тривогу повідомляють жителів:

Вінницької області;

Черкаської області;

Кіровоградської області;

Миколаївської області;

Одеської області;

Чернігівської області;

Сумської області;

Полтавської області;

Харківської області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області.

Оновлені дані Генштабу ЗСУ

О 18:00 Генштаб ЗСУ оприлюднив останні новини про ситуацію в Україні. Наші захисники та захисниці вже 75 діб героїчно обороняють українську землю від російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 9 травня російські загарбники активізувалися на 2 напрямках:

Слобожанському;

Донецькому.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках активних дій ворог не проводив.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури залишається високою. Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги та йти в укриття цивільного захисту.