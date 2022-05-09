Находиться в укрытиях гражданской защиты необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канала.
Заметьте Проведем им денацификацию, – Подоляк объяснил, насколько Россия близка к поражению
О воздушной тревоге сообщают жителям:
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Луганская области.
Обновленные данные Генштаба ВСУ
В 18:00 Генштаб ВСУ обнародовал последние новости о ситуации в Украине. Наши защитники и защитницы уже 75 суток героически защищают украинскую землю от русских захватчиков.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 мая российские захватчики активизировались по 2 направлениям:
- Слобожанском;
- Донецком.
Между тем, на Волынском и Полесском направлениях активных действий враг не проводил.
Генштаб ВСУ сообщил, что вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры остается высокой. Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги и уходить в укрытие гражданской защиты.
Фактически на всех направлениях враг осуществил перегруппировку. Однако все попытки россиян наступать не приводят ни к какому успеху.
Данные Минобороны
Александр Мотузяник – спикер Министерства обороны – сообщил, что к границе между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью российские захватчики стянули тяжелую артиллерию и системы ракетно-залпового огня. Очевидно, это делают для подготовки к боям с украинскими защитниками и защитницами за эту территорию.
Потери врага
По данным Генштаба, по состоянию на 9 мая украинские герои ликвидировали уже 25 650 российских оккупантов.
Также удалось уничтожить:
- танков – 1145;
- боевых бронированных машин – 2764;
- артиллерийских систем – 513;
- РСЗВ / MLRS – 185;
- средств ПВО – 87;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 158;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1970;
- кораблей / катеров – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
- специальной техники – 41;
- крылатых ракет – 94.
Важно – данные Генштаба по ситуации на фронте: смотрите видео