Вероятно, работает противовоздушная оборона

О взрывах в Одесской области информируют местные СМИ. Сообщается, что предположительно работает противовоздушная оборона.

Информация о звуках взрывов появилась около 19:35. Обратим внимание, что воздушная тревога в Одессе была объявлена в 19:15.

О предполагаемом обстреле Одессы пишут в телеграм-каналах. Появились фото вероятного "прилета", в результате которого издалека в небе виден столб дыма.

Вечером воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины. В частности, на Востоке, Юге, Севере и Центре.

Заметим. При обстреле не следует публиковать последствия вражеских ударов и комментировать информацию. Официальные детали объявят позже.