Вероятно, работает противовоздушная оборона
О взрывах в Одесской области информируют местные СМИ. Сообщается, что предположительно работает противовоздушная оборона.
Информация о звуках взрывов появилась около 19:35. Обратим внимание, что воздушная тревога в Одессе была объявлена в 19:15.
О предполагаемом обстреле Одессы пишут в телеграм-каналах. Появились фото вероятного "прилета", в результате которого издалека в небе виден столб дыма.
Вечером воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины. В частности, на Востоке, Юге, Севере и Центре.