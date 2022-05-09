Це відбулось вночі 9 травня. Однак зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" російський безпілотник знищив.
До речі Українські сили ППО збили ворожий безпілотник у небі над Одещиною
Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!
– резюмували наші військові.
Попередні збиті безпілотники
- Напередодні, 6 травня, ворожий безпілотник збили в небі над Дніпропетровщиною. Ще один літальний апарат Росії в області ліквідували 3 травня.
- На Запоріжжі 28 квітня українські захисники також збили ворожий безпілотник "Орлан". Він коригував вогонь артилерії окупантів, а також проводив розвідку, щоб обстрілювати не лише українські позиції, а й мирні села за лінією фронту.
- 18 квітня російський безпілотник "поліг" над Одещиною. Вже вкотре наші протиповітряні оборонці справились з ним.
- 14 квітня морські піхотинці знищили ще один "Орлан-10". Ба більше, окупанти намагались забрати збитий БПЛА, проте наші бійці не розгубились і накрили загарбників.
Яка ситуація на Одещині
Останнім днями в Одесі та області було чимало повітряних тривог. Місцеві жителі чули звуки вибухів по кілька разів на день. Наприклад, 6 травня загарбники вдарили двома ракетами по Одеському району. На щастя, ніхто не постраждав.
Вже 8 травня війська агресора вдарили ракетами по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих внаслідок цього немає. За ніч сили протиповітряної оборони збили 2 ракети. Ще 6 ракет влучили в об'єкти регіону. Наприклад, 8 травня внаслідок обстрілів росіяни зруйнували готель в Одесі Grand Pettine.
Військова адміністрація Одеси попередила, що є загроза нових ракетних ударів. Крім того, влада наголошує, що на пляжах відпочивати зараз вкрай небезпечно. Не тільки тому, що вони заміновані, а й у тому, що лінію узбережжя може обстрілювати ворог.
Зауважте – Розслаблятись не варто! Ключові події попереду, – Денисенко: