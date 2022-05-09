Це відбулось вночі 9 травня. Однак зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" російський безпілотник знищив.

До речі Українські сили ППО збили ворожий безпілотник у небі над Одещиною

Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!

– резюмували наші військові.

Попередні збиті безпілотники

Напередодні, 6 травня, ворожий безпілотник збили в небі над Дніпропетровщиною. Ще один літальний апарат Росії в області ліквідували 3 травня.

На Запоріжжі 28 квітня українські захисники також збили ворожий безпілотник "Орлан". Він коригував вогонь артилерії окупантів, а також проводив розвідку, щоб обстрілювати не лише українські позиції, а й мирні села за лінією фронту.

18 квітня російський безпілотник "поліг" над Одещиною. Вже вкотре наші протиповітряні оборонці справились з ним.

14 квітня морські піхотинці знищили ще один "Орлан-10". Ба більше, окупанти намагались забрати збитий БПЛА, проте наші бійці не розгубились і накрили загарбників.

Яка ситуація на Одещині

Останнім днями в Одесі та області було чимало повітряних тривог. Місцеві жителі чули звуки вибухів по кілька разів на день. Наприклад, 6 травня загарбники вдарили двома ракетами по Одеському району. На щастя, ніхто не постраждав.

Вже 8 травня війська агресора вдарили ракетами по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих внаслідок цього немає. За ніч сили протиповітряної оборони збили 2 ракети. Ще 6 ракет влучили в об'єкти регіону. Наприклад, 8 травня внаслідок обстрілів росіяни зруйнували готель в Одесі Grand Pettine.

Військова адміністрація Одеси попередила, що є загроза нових ракетних ударів. Крім того, влада наголошує, що на пляжах відпочивати зараз вкрай небезпечно. Не тільки тому, що вони заміновані, а й у тому, що лінію узбережжя може обстрілювати ворог.

Зауважте – Розслаблятись не варто! Ключові події попереду, – Денисенко: