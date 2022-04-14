Таку інформацію повідомили у фейбуці Командування морської піхоти. Морпіхи щиро дивуються з "професійної" техніки РФ.

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У повідомленні мовиться, що українські морські піхотинці незламно боронять свою державу від російської навали на багатьох напрямках. За попередніми даними, підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти підбив російський БПЛА "Орлан-10".

За словами морпіхів, "Орлан-10" летів доволі низько, як для такого типу безпілотників, та був у досяжності для стрілецької зброї. Бійці припустили, що в безпілотника закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми, оскільки росіяни недбало ставляться до власної техніки.

Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів,

– зазначили у командуванні.

Цікаво, що одразу після "приземлення" БПЛА, до місця падіння вирушила група морпіхів, які зустріли військових РФ. Ті у свою чергу під прикриттям бронетранспортера прагнули забрати свій "Орлан-10".

Фото збитого "Орлана-10":

"Наші морпіхи не розгубилися, обійшли з флангів та дали бій. Як тільки ці вояки почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами, аж гай шумів", – написали у повідомленні.

Внаслідок удару поранено двох росіян, один з яких зазнав важких травмувань. Зазначається, що військовим РФ вдалось втекти, але свою "пташку" вони таки не врятували.

"Ви тільки подивіться, звичайна баклажка замість паливного бака… Технології, інновації, комп'ютеризація – ні не чули", – дивуються морпіхи.

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