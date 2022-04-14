Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx. Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 2 880 одиниць техніки:

  • 1 538 знищено;
  • 44 пошкоджено;
  • 235 покинуто;
  • 1 065 захоплено українськими військовими.

Агресор позбувся понад 500 танків

Серед техніки, якої країна-агресор позбулася у ході бойових дій, 505 танків:

  • понад 250 було знищено;
  • 9 – пошкоджено;
  • 40 – покинуто;
  • 200 захоплено ЗСУ.

Найбільше втратила Росія Т-72 у модифікаціях Б3 та Б3 зразка 2016 року. Т-80 (модифікації У, БВ) і 17 – Т-90А. Моделі 62 машин не вдалося визначити за фото.

Дані втрат Росії від Міноборони України

У Міністерстві оборони України звітують, що ЗСУ вже знищили:

  • 19 800 одиниць особового складу;
  • танків – 739;
  • бойових броньованих машин – 1 964;
  • 358 артилерійських систем;
  • 115 РСЗВ;
  • 64 засоби ППО;
  • 158 літаків;
  • 143 гелікоптери
  • 1 429 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів /катерів;
  • 76 цистерн;
  • 132 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки.

До слова, дані уточнюються, адже через високу інтенсивність боїв важко робити підрахунок.

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