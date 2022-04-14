Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx. Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.

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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 2 880 одиниць техніки:

1 538 знищено;

44 пошкоджено;

235 покинуто;

1 065 захоплено українськими військовими.

Агресор позбувся понад 500 танків

Серед техніки, якої країна-агресор позбулася у ході бойових дій, 505 танків:

понад 250 було знищено;

9 – пошкоджено;

40 – покинуто;

200 захоплено ЗСУ.

Найбільше втратила Росія Т-72 у модифікаціях Б3 та Б3 зразка 2016 року. Т-80 (модифікації У, БВ) і 17 – Т-90А. Моделі 62 машин не вдалося визначити за фото.

Зверніть увагу! До звіту Oryx увійшла лише та техніка, втрату якої експерти змогли підтвердити за допомогою фото- або відеодоказів.

Дані втрат Росії від Міноборони України

У Міністерстві оборони України звітують, що ЗСУ вже знищили:

19 800 одиниць особового складу;

танків – 739;

бойових броньованих машин – 1 964;

358 артилерійських систем;

115 РСЗВ;

64 засоби ППО;

158 літаків;

143 гелікоптери

1 429 одиниць автомобільної техніки;

7 кораблів /катерів;

76 цистерн;

132 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

25 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові установки.

До слова, дані уточнюються, адже через високу інтенсивність боїв важко робити підрахунок.

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