Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете проекта Oryx. Отмечается, что соотношение разбитой бронированной техники в обеих странах составляет примерно 4:1.

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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 2 880 единиц техники:

  • 1 538 уничтожено;
  • 44 повреждено;
  • 235 брошено;
  • 1 065 захвачено украинскими военными.

Агрессор лишился более 500 танков

Среди техники, которой страна-агрессор лишилась в ходе боевых действий, 505 танков:

  • более 250 было уничтожено;
  • 9 – повреждено;
  • 40 – брошено;
  • 200 захвачено ВСУ.

Больше потеряла Россия Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года. Т-80 (модификации В, БВ) и 17 – Т-90А. Модели 62 машин не удалось определить по фото.

Данные потери России от Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины отчитываются, что ВСУ уже уничтожили:

  • 19 800 единиц личного состава;
  • танков – 739;
  • боевых бронированных машин – 1 964;
  • 358 артиллерийских систем;
  • 115 РСЗО;
  • 64 средства ПВО;
  • 158 самолетов;
  • 143 вертолета
  • 1 429 единиц автомобильной техники;
  • 7 кораблей/катеров;
  • 76 цистерн;
  • 132 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 25 единиц специальной техники;
  • 4 пусковые установки.

К слову, данные уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боев трудно производить подсчет.

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