Ексдепутат "Партії Регіонів" має зв'язки з кримінальним авторитетом
Росіяни ракетним обстрілом зруйнували будівлю 4-зіркового готельного комплексу Grand Pettine. Готель розташований на узбережжі Чорного моря.
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Журналіст Денис Казанський повідомив, що готельний комплекс належить колишньому депутату обласної ради від "Партії Регіонів" Сергію Демидову.
За словами Казанського, Демидов – бізнес-партнер колишнього нардепа Ігоря Маркова, який переховується у Росії та підтримує війну проти України.
Наслідки ракетного удару по готелю Grand Pettine
Про те, що готельними комплексом володіла фірма Сергія Демидова, повідомляли "Схеми". У 2010 році через борги комплекс оформила на себе німецька фірма.
"Схеми" повідомляли, що Демидов і після угоди називав себе радником гендиректора німецького підприємства. Ймовірно, через угоду він вивів свою власність на закордонну фірму.
Одеські активісти та місцеві ЗМІ інформували, що будівництво готелнього комплексу – незаконне. Також вони наголошували, що готель перекрив вихід до моря.
Журналісти "Схем" у 2017 році повідомляли, що охоронці готелю перешкоджали їх роботі, коли вони намагалися потрапити на пляж.
Росіяни вдарили по Одесі
Російські військові протягом останніх тижнів регулярно обстрілюють Одесу та область. У неділю, 8-го травня, війська агресора вдарили ракетами по території Фонтанської ОТГ. На щастя, залиблих внаслідок цього немає.
В оперативному командуванні "Південь" інформували, що протягом ночі 8 травня росіяни продовжували завдавати ракетних ударів по Одещині. Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети. Ще 6 ракет вдарили по об'єктах Одеської області.
Також два звуки вибухів одесити чули близько 12:51. На жаль, одна ворожа ракета влучила, іншу – збили сили протиповітряної оборони.
Росіяни обстрілювали Одесу і 7-го травня. По Одеській області війська агресора випустили 4 ракет. Ще 6 ракетами окупанти вдарили по самій Одесі.
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