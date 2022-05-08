Ексдепутат "Партії Регіонів" має зв'язки з кримінальним авторитетом

Росіяни ракетним обстрілом зруйнували будівлю 4-зіркового готельного комплексу Grand Pettine. Готель розташований на узбережжі Чорного моря.

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Журналіст Денис Казанський повідомив, що готельний комплекс належить колишньому депутату обласної ради від "Партії Регіонів" Сергію Демидову.

За словами Казанського, Демидов – бізнес-партнер колишнього нардепа Ігоря Маркова, який переховується у Росії та підтримує війну проти України.

Наслідки ракетного удару по готелю Grand Pettine

Про те, що готельними комплексом володіла фірма Сергія Демидова, повідомляли "Схеми". У 2010 році через борги комплекс оформила на себе німецька фірма.

"Схеми" повідомляли, що Демидов і після угоди називав себе радником гендиректора німецького підприємства. Ймовірно, через угоду він вивів свою власність на закордонну фірму.

Одеські активісти та місцеві ЗМІ інформували, що будівництво готелнього комплексу – незаконне. Також вони наголошували, що готель перекрив вихід до моря.

Журналісти "Схем" у 2017 році повідомляли, що охоронці готелю перешкоджали їх роботі, коли вони намагалися потрапити на пляж.

Росіяни вдарили по Одесі

Російські військові протягом останніх тижнів регулярно обстрілюють Одесу та область. У неділю, 8-го травня, війська агресора вдарили ракетами по території Фонтанської ОТГ. На щастя, залиблих внаслідок цього немає.

В оперативному командуванні "Південь" інформували, що протягом ночі 8 травня росіяни продовжували завдавати ракетних ударів по Одещині. Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети. Ще 6 ракет вдарили по об'єктах Одеської області.

Також два звуки вибухів одесити чули близько 12:51. На жаль, одна ворожа ракета влучила, іншу – збили сили протиповітряної оборони.

Росіяни обстрілювали Одесу і 7-го травня. По Одеській області війська агресора випустили 4 ракет. Ще 6 ракетами окупанти вдарили по самій Одесі.

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