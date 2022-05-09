Об этом 24 каналу рассказал член комитета национальной безопасности, депутат Федор Вениславский.

К теме Шмигаль подтвердил, что ему с Мишелем пришлось бежать в укрытие во время ракетного удара по Одессе.

Возможно ли сейчас разблокировать морские порты

По его словам, в ближайшее время не следует ожидать разблокировки морских портов. Президент тоже подчеркнул, что из-за войны войны России против Украины мы не можем использовать торгово-морские пути.

Акватория Черного моря переполнена минами, которые даже срываются с якорей или их выбрасывает на пляжи в Одессе. Поэтому надеяться, что скоро восстановят судоходство не стоит,

– заявил Вениславский.

Он добавил, что Офис Президента держит этот вопрос на личном контроле.

Ракетные обстрелы по Одессе

Депутат утверждает, что оборона Одессы построена очень разумно и надежно.

Пока у врага нет возможности атаковать Одессу. То, что он обстреливает город ракетами, то эту тактику (террора и устрашения гражданских) противник выбрал с первых дней войны,

– сказал Вениславский.

В настоящее время для Одессы член комитета нацбезопасности не видит серьезных угроз, кроме ударов ракетами или артиллерией.

"Наши ПВО и так сбивают много ракет, но не все удается. Как только мы получим современные системы противоракетной обороны, это позволит закрыть небо своими усилиями", – подытожил он.

Кстати, российские военные все еще держат в акватории Черного моря свои корабли, хотя ВСУ и потопили крейсер "Москва". Оперативное командование "Юг" сообщило, что сейчас у оккупантов там есть 6 кораблей, а также 2 подводные лодки.

Каждое из этих судов готово в любой момент обстреливать территорию Украины. Для этого в их оснащении более полусотни крылатых ракет. Поэтому сейчас не стоит пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Добавим, что в Одессе и области вечером 9 мая слышны звуки взрывов, вероятно, работает противовоздушная оборона. В регионе все еще объявлена воздушная тревога, поэтому следует оставаться в укрытиях.

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