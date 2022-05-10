Именно они авторы проекта закона об увеличении помощи. Об этом СМИ сообщили 9 мая, ссылаясь на собственные источники в партийных кругах.

Заметьте Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение 33 миллиардов на оборонную помощь Украине

США могут увеличить помощь Украине более чем на 6 миллиардов долларов

По словам двух источников, демократы разработали пакет помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов и планируют проголосовать за выделение этой суммы уже на этой неделе.

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что голосование Палаты представителей может пройти уже во вторник, 10 мая. Если дополнительные деньги выделят, то по 3,4 миллиарда долларов направят на:

военную помощь;

гуманитарные вопросы.

Накануне, 9 мая, президент США Джо Байден призвал Конгресс разделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Американский лидер объяснил, что это "срочная потребность".

Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. У нас есть примерно 10 дней от достижения этого критического срока,

– объяснил Джо Байден.

Президент США призвал Конгресс немедленно принять украинский законопроект о дополнительном финансировании и в течение следующих нескольких дней передать его на его стол.

Предварительно говорилось, что из этих 33 миллиардов, которые запланировал выделить Джо Байден:

20,4 миллиарда долларов направят как военную помощь;

8,5 миллиарда – в виде экономической помощи;

3 миллиарда – как гуманитарная помощь, в том числе на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Ленд-лиз, принятый США для Украины: коротко

Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины В частности, он предусматривает более простой механизм передачи военной помощи Украине.

Перед этим США принимали ленд-лиз только один раз – для поддержки армий союзников во Второй мировой войне.

Президент США отметил, что поддержка Украины важна для всех, ведь путинская война захотела разрушить не только демократическое будущее Украины, но и Европу.

Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за подписание закона о ленд-лизе и заверил, что мы снова победим. Президент Украины отметил, что мы защитим демократию в Украине и Европе, как и 77 лет назад.

Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж пояснил, что введение ленд-лиза означает, что нам больше не нужно будет постоянно выпрашивать то или иное оружие. Оно будет автоматически поступать нам в том количестве, которое нужно. То есть, закон упрощает получение нами всего необходимого для наращивания наших вооруженных мощностей во время войны.

Байден подписал ленд-лиз для Украины: смотрите видео