Саме вони є авторами проєкту закону про збільшення допомоги. Про це ЗМІ повідомили 9 травня, посилаючись на власні джерела у партійних колах.

Зауважте Байден закликав Конгрес негайно схвалити виділення 33 мільярдів Україні

США можуть збільшити допомогу Україні на понад 6 мільярдів доларів

За словами двох джерел демократи розробили пакет допомоги Україні в розмірі 39,8 мільярда доларів і планують проголосувати за виділення цієї суми вже цього тижня,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що голосування Палати представників може відбутися вже у вівторок, 10 травня. Якщо додаткові гроші виділять, то по 3,4 мільярда доларів скерують на:

військову допомогу;

гуманітарні питання.

Напередодні, 9 травня, президент США Джо Байден закликав Конгрес розділив 33 мільярди доларів на допомогу Україні. Американський лідер пояснив, що це "термінова потреба".

Ми не можемо допустити, щоб наші відправки допомоги припинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно 10 днів від досягнення цього критичного терміну,

– пояснив Джо Байден.

Президент США закликав Конгрес негайно ухвалити український законопроєкт про додаткове фінансування та впродовж наступних кількох днів передати його на його стіл.

Попередньо мовилось, що з цих 33 мільярдів, які запланував виділити Джо Байден:

20,4 мільярда доларів скерують як військову допомогу;

8,5 мільярда – у вигляді економічної допомоги;

3 мільярди – як гуманітарну допомогу, зокрема на вирішення гуманітарних питань і проблем глобальної продовольчої безпеки.

Ленд-ліз, який США ухвалили для України: коротко

Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для України. Зокрема він передбачає значно простіший механізм передачі військової допомоги Україні.

Перед цим США ухвалювали ленд-ліз тільки раз – для підтримки армій союзників у Другій світовій війні.

Президент США зазначив, що підтримка України є важливою для всіх, адже путінська війна захотіла зруйнувати не лише демократичне майбутнє України, але й Європу.

Володимир Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз та запевнив, що ми знову переможемо. Президент України зауважив, що ми захистимо демократію в Україні та у Європі, як і 77 років тому.

Голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж пояснив, що запровадження ленд-лізу означає, що нам більше не потрібно буде постійно випрошувати ту чи іншу зброю. Вона автоматично надходитиме нам в тій кількості, яка потрібна. Тобто закон спрощує отримання нами всього необхідного для нарощування наших збройних потужностей під час війни.

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