Кроме этого, украинские защитники успешно уничтожают личный состав оккупационных войск. В целом с начала полномасштабной войны они ликвидировали примерно 25,5 тысячи вражеских солдат.

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ВСУ уничтожили последнюю версию основного боевого танка оккупантов

Защитники опубликовали мощное видео уничтожения обновленного российского танка "Прорыв".

Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв",

– рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.

Заметьте, что обновленный вариант Т-90М представили в 2016 году, а на вооружение российской армии он поступил только в 2019 году. В то же время фактически первая партия танков в воинские части прибыла аж в апреле 2020 года.

Всего армия страны-террориста имеет на вооружении примерно 100 таких танков. Их отдали наиболее оснащенным российским подразделениям. В свою очередь, в 2022 году этих военных вместе с техникой бросили на войну против Украины, где их успешно уничтожают бойцы ВСУ.

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