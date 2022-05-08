Еще более массово это произошло в начале марта. Сейчас количество таких звонков стабилизировалось. Об этом 24 канала рассказал советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов.

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По его словам, по состоянию на 8 мая уже примерно 12 тысяч обращений пришло на линию доверия, которую создали специально для граждан России.

Более 20 тысяч обращений мы получили из специального бота из телеграм-канала "Ищи своих",

– добавил Андрусов.

Он пояснил, что в Министерство внутренних дел в основном обращаются женщины или матери пропавших российских солдат. В них нет никакой информации от российского руководства.

"Мы спрашиваем: "Почему вы не спрашиваете своих", а они отвечают: "Нам лгут". То есть есть такое понимание, учитывая объемы обращений – оно растет", – заявил советник главы МВД.

По его мнению, россияне начинают понимать, что им врут.

Виктор Андрусов об обращении российских матерей и жен пропавших солдат: смотрите видео

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По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на 8 мая украинские защитники уничтожили уже 25 500 личного состава. Только за сутки Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать 400 российских оккупантов.

Кроме того, русское войско теряет свое оружие и технику. К примеру, по состоянию на 8 мая украинские воины уничтожили уже 1130 танков, 2741 боевую машину, 360 тактических беспилотников и 509 артиллерийских систем.

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Врага уничтожают также в море и в воздухе. В общей сложности с 24 февраля российские войска потеряли, в том числе, 12 кораблей и катеров, 92 крылатые ракеты, а еще – 199 самолетов.

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