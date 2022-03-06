В сеть попало видео российских СМИ, где местный губернатор проводил брифинг для людей.

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Некоторые матери начали прямо спрашивать губернатора о своих сыновьях. Женщины считают, что они руководство РФ всех обманули.

Были учения… Но что-то никакое учение с белорусами не прошло. Почему наших ребят отправили туда? О ни не подготовлены… Как "пушечное мясо" они уехали,

– спрашивают матери.

У губернатора спросили, где его сын, тот ответил, что учится в институте. По его словам, это специальная операция и по этому на сегодняшний день никто никаких комментариев не дает.

Чиновник также проговорился, что российских ребят просто использовали, но потом исправился, мол, им дали специальные задания.

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За время войны в Украине погибло 11 тысяч оккупантов . К тому же Россия потеряла около 300 танков, более 40 самолетов и 48 вертолетов.