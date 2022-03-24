Как рассказывает Антон Геращенко в своем фейсбуке, матери и родные просят вернуть сыновей домой. Более радикальные родственники буквально перекрывают дорогу, чтобы их услышали.

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Российские матери требуют возвращения их детей

Так, в Карачаево-Черкесии женщины перекрыли движение на мосту через реку. Таким образом они требовали хоть какой-то информации о своих детях и братьях. Тех, кто сейчас сражается в Украине и не выходит на связь.

20 марта шестеро женщин перекрыли проезжую часть на мосту через реку Хуса, расположенную на станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии. Возмущенные матери остановили движение транспорта, чтобы выразить свой протест.

Основное их требование: предоставить информацию о родных, проходящих службу по контракту в/ч-01485 Министерства обороны России. Матери отмечают, что их родных из воинской части отправили воевать в Украину. С того времени они не выходят на связь.

Неудивительно, что женщин задержали правоохранители. На 29-летнюю Айшат Кипкееву, 35-летнюю Фатиму Кипкееву, 29-летнюю Альбину Гочияеву, 55-летнюю Асият Гочияеву, 61-летнюю Патию Байчорову, а также 30-летнюю Лилию Гочию уже составили административные протоколы.

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