Як розповідає Антон Геращенко у своєму фейсбуці, матері та рідні просять повернути їхніх синів додому. Більш радикальні рідні буквально перекривають дорогу, щоб їх почули.

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Російські матері вимагають повернення їхніх дітей

Так, у Карачаєво-Черкесії жінки перекрили рух на мосту через річку. Таким чином вони вимагали бодай якоїсь інформації про своїх дітей і братів. Тих, хто зараз воює в Україні та не виходить на зв'язок.

20 березня шестеро жінок перекрили проїзну частину на мосту через річку Хуса, що у станиці Зеленчукської Карачаєво-Черкесії. Обурені матері зупинили рух транспорту, щоб висловити свій протест.

Основна їхня вимога: надати інформацію про рідних, які наразі проходять службу за контрактом в/ч-01485 Міністерства оборони Росії. Матері зазначають, що їхніх рідних з військової частини відправили воювати в Україну. Відтоді вони не виходять на зв'язок.

Не дивно, що жінок затримали правоохоронці. На 29-річну Айшат Кіпкеєву, 35-річну Фатіму Кіпкеєву, 29-річну Альбіну Гочіяєву, 55-річну Асіят Гочіяєву, 61-річну Патію Байчорову, а також 30-річну Лілію Гочію уже склали адміністративні протоколи.

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