Окрім цього українські захисники успішно нищать особовий склад окупаційних військ. Загалом від початку повномасштабної війни вони ліквідували приблизно 25,5 тисячі ворожих солдатів.

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ЗСУ знищили останню версію основного бойового танка окупантів

Захисники опублікували потужне відео знищення оновленого російського танка "Прорив".

Збройні сили України знищили останню версію основного російського бойового танка Т-90, більш відомого як Т-90М "Прорив",

– розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.

Зауважте, що оновлений варіант Т-90М представили у 2016 році, а на озброєння російської армії він надійшов лише у 2019 році. Водночас фактично перша партія танків до військових частин прибула аж у квітні 2020 року.

Загалом армія країни-терористки має на озброєнні приблизно 100 таких танків. Їх віддали найбільш оснащеним російським підрозділам. Своєю чергою, у 2022 році цих військових разом із технікою кинули на війну проти України, де їх успішно знищують бійці ЗСУ.

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