Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені. Причина – висока інтенсивність бойових дій.

До теми Бої найактивніші на Слобожанському і Донецькому напрямах: карта бойових дій станом на 9 травня

Втрати ворога у техніці:

  • танків –1145 (+15),
  • бойових броньованих машин – 2764 (+23),
  • артилерійських систем – 513 (+4),
  • РСЗВ – 185 (+6),
  • засоби ППО – 87 (+1),
  • літаків – 199 (+0),
  • гелікоптерів – 158 (+2),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),
  • кораблі /катери – 12 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня– 377 (+17).
  • Спеціальна техніка – 41 (+2).
  • Крилаті ракети – 94 (+2).

Наші військові наголосили, що найбільш втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.