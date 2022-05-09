Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені. Причина – висока інтенсивність бойових дій.

До теми Бої найактивніші на Слобожанському і Донецькому напрямах: карта бойових дій станом на 9 травня

Втрати ворога у техніці:

танків –1145 (+15),

бойових броньованих машин – 2764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

РСЗВ – 185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),

кораблі /катери – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 377 (+17).

Спеціальна техніка – 41 (+2).

Крилаті ракети – 94 (+2).

Наші військові наголосили, що найбільш втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.