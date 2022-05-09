Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені. Причина – висока інтенсивність бойових дій.
До теми Бої найактивніші на Слобожанському і Донецькому напрямах: карта бойових дій станом на 9 травня
Втрати ворога у техніці:
- танків –1145 (+15),
- бойових броньованих машин – 2764 (+23),
- артилерійських систем – 513 (+4),
- РСЗВ – 185 (+6),
- засоби ППО – 87 (+1),
- літаків – 199 (+0),
- гелікоптерів – 158 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),
- кораблі /катери – 12 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 377 (+17).
- Спеціальна техніка – 41 (+2).
- Крилаті ракети – 94 (+2).
Наші військові наголосили, що найбільш втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.