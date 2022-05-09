Деталі від Генштабу

Окупанти перекидають з Бєлгорода в Україну особовий склад та військову техніку. Так вони доукомплектовують підрозділи, які зазнали значних втрат.

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З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України ворог зосередив на території російської федерації у Бєлгородській області до 19 батальйонних тактичних груп,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на фронті станом на ранок 9 травня

На Донбасі основні зусилля ворога зосередженні на взятті Попасної та Рубіжного. Також росіяни продовжують підготовку наступальних дій у напрямку Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки. Все для того, щоб встановити контроль над Донбасом та отримати сухопутний коридор до окупованого Криму.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках наступу не відбувається. Однак там білоруські підрозділи посилюють охорону кордону.

На Ізюмському напрямку росіяни хочуть наступати на Сулигівку та Нову Дмитрівку.

На Південнобузькому напрямку ворог гатить з артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку активних наступальних дій немає. Там окупанти перегруповують підрозділи, поповнюють запаси боєприпасів та пального. Росіяни утримують позиції, аби ЗСУ не могли просунутися у напрямку кордону.

ЗСУ нищать ворожу техніку

Російським окупантам доводиться перегруповувати свої війська, адже ЗСУ активно їх нищать. Втрати ворога на війні становлять вже 25,5 тисячі бійців. І ця кількість ще неостаточна.

Лише за добу 8 травня на Півдні України ЗСУ ліквідували 51 окупанта. Також наші воїни знищили 2 дрони, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С" та гелікоптер.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, на війну в Україні Кремль щоденно витрачає близько 900 мільйонів доларів. Ці гроші, які влада могла б скерувати на покращення життя населення в селах, використовують на зброю для війська та зарплати армійцям.

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