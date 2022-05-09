Скільки Росія витрачає на війну
Кремль щодня витрачає близько 900 мільйонів доларів на війну. Про це повідомив військовий аналітик Шон Спунтс.
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На що витрачають ці гроші:
- виплати російським військовим;
- забезпечення їх боєприпасами, кулями та ракетами;
- витрати на ремонт втраченої або пошкодженої військової техніки.
Ці цифри не враховують втрат Росії, яких вона зазнала через запровадження санкцій.
Якими будуть наслідки санкцій
Економіка держави-агресорки може відкинутися на 30 років назад через обвал рубля. Аналітики вважають, що рівень життя росіян може знизитися впродовж наступних 5 років.
ЗСУ нищать російську техніку
Усю дорогущу техніку росіян активно нищать Збройні Сили України. Гроші, які могли б покращити життя людей у російських селах, перетворюють на брухт в Україні.
- Упродовж доби 8 травня на Півдні країни ЗСУ ліквідували 51 окупанта, 2 дрони, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С" та гелікоптер. День перед тим також виявився невдалим для ворога на цьому напрямку. Адже втрати росіян склали 56 осіб, 3 РСЗВ, 4 БТРи та 2 одиниці автомобільної техніки.
- У кадр українського безпілотника потрапив момент, як танк окупантів двічі наїхав на міну та підірвався. Після першого вибуху екіпаж продовжив рух, а от після другого – відправився "на концерт Кобзона".
- За попередній тиждень в зоні ООС наші бійці відбили 71 ворожу атаку. Вони знищили 67 танків, 26 артилерійських систем, 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної, 39 одиниць автомобільної техніки тощо.
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