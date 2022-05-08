Як наслідок, це була їхня остання поїздка. Запис цього курйозу оприлюднили в Сухопутних військах ЗСУ 8 травня.

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На другій міні аж підкинуло

На записі помітно, що ворожий танк розвернувся та прямував у бік лісосмуги. Проте все пішло не за планом і над ним піднялася величезна хмара пилу та чорного диму.

Знову військовий транспорт з'явився в кадрі вже через 18 секунд. Башта танку крутилася до моменту, поки не вибухнула друга протитанкова міна. У момент цього вибуху вже було видно і язики полум'я, які буквально підкинули росіян у багатотонній машині.

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Інший курйоз росіян напередодні

Також 8 травня наші захисники розповіли про іншу подію, яка їх потішила. Річ у тім, що в Запорізькій області росіяни використали важку вогнеметну систему "Сонцепек", проте трішки не вгадали з координатами. Тому під вогонь потрапили позиції інших підрозділів армії Росії.

Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!

– прокоментували це українські воїни.

Проте також вони додали, що не дадуть окупантам робити все самотужки. Мовляв, також продовжать знищувати ворогів і міцно тримати оборону.

Також нещодавно показали знищення на Зміїному

Днем раніше оприлюднили відео вкрай потужного удару по росіянах, які тимчасово захопили острів Зміїний. Спершу працювали безпілотники Bayraktar, які ліквідували зенітні ракетні комплекси "Тор" і "Оса", а також решту систем ППО, які туди завезли вороги.

Після цього тимчасові "жителі" острову побачили над собою вже українські Су-27. Вони вже взялися до рясного розстрілу російських військових, які вже могли хіба розбігатися.

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