Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі DeepStat. Його опублікували 7 травня – на 73 день війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ розбили окупантів під Зміїним

Після того, як наші Bayraktar знищили зенітний ракетний комплекс "Тор" на острові, зенітний ракетний комплекс "Оса" та все інше ППО, яке туди завезли орки, по острову відпрацювали наші літаки,

– мовиться у повідомленні.

Також опублікували відповідне відео, яке свідчить про це. Тобто в окупантів немає ніяких доказів про те, що вони нібито збили наші літаки над Зміїним. Окрім того, аналізучи кадри,:

не спостерігається десантна операція, про яку заявили вороги;

кораблів та гелікоптерів немає й знищення інфраструктури острова цьому явно не сприяє.

"Десант на Зміїний це самогубство і в штабі це вочевидь розуміють, тому просто знищують легкодоступні цілі, які окупували українську землю. Навіть якщо така операція і відбулась, то фантазії орків про наші втрати все одно залишаються фантазіями", – мовиться у повідомленні.