Соответствующую информацию обнародовали в телеграме DeepStat. Ее опубликовали 7 мая – на 73-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте В акватории Черного моря ВСУ уничтожили вражеский катер типа "Серна", – пресс-секретарь ОВА

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