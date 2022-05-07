Соответствующую информацию обнародовали в телеграме DeepStat. Ее опубликовали 7 мая – на 73-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте В акватории Черного моря ВСУ уничтожили вражеский катер типа "Серна", – пресс-секретарь ОВА
….
Россия лжет о победе под островом Змеиным. В подтверждение этому опубликовали видео, как ВСУ уничтожили много техники врага.
Соответствующую информацию обнародовали в телеграме DeepStat. Ее опубликовали 7 мая – на 73-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте В акватории Черного моря ВСУ уничтожили вражеский катер типа "Серна", – пресс-секретарь ОВА
….