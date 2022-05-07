В акваторії Чорного моря біля острова Зміїний українські захисники продовжують блискавично знищувати російський флот. Так, за останніми даними сили оперативного командування "Південь" знищили російський катер типу "Серна".

Читайте також Біля Зміїного горить російський фрегат, – ЗМІ

Інформацію про збиття ще одного ворожого катера підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

ЗСУ підбили ще один ворожий катер

Як зазначили захисники України, острів Зміїний став одним зі знакових об'єктів на початку цього вторгнення та продовжує залишатися символом нашої непохитності. Цього разу біля його берегів вдалося ліквідувати швидкохідний десантний катер проєкту 11 770 – "Серна". Судно призначене для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки, а також десантний підрозділ (до 92 осіб).

Знищення об’єкту на воді поблизу берегів Зміїного: дивіться відео

Наразі ОК "Південь" не розповіли про деталі знищення чергової техніки ворога. Однак із відео видно, що операція відбулася завдяки безпілотним комплексам Bayraktar TB2. До того ж удар завдали відразу після того, як на борт судна завантажився особовий склад. Тож чекаємо оновлених даних щодо втрат ворога.

Підбиття російського фрегата "Адмірал Макаров"

5 травня з'явилася інформація, що біля острова Зміїний нібито палає російський фрегат "Адмірал Макаров". Згодом стало відомо, що вибух на фрегаті міг статися внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун".

Станом на вечір наступного дня підтвердження цієї інформації так і не з'явилося. Як зазначив радника голови Офісу Президента Олексій Арестович отримані дані могли бути черговим вкидом для підняття бойового духу українців.

Бої за острів Зміїний: коротко

Російські окупаційні війська атакували острів Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

Українські прикордонники відмовилися здаватися. Після цього зв'язок із захисниками Зміїного зник. Острів окупували, прикордонників взяли у полон. Утім, бої за територію тривають.

26 квітня Збройні Сили України завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний та знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Нова атака відбулась 30 квітня. Цього разу російських солдатів атакували із повітря. Загалом вдалося знищити 42-ох окупантів, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

1 травня захисники здійснили ще одну успішну атаку на острові. Як наслідок – було розбито 3 зенітні установки.

2 травня до острова Зміїний підплили два російські катери типу "Раптор", тоді ж наші захисники ліквідували ворожі судна. Катери знищили за допомогою Bayraktar.

Згодом військові з оперативного командування "Південь" продемонстрували відео на якому видно момент влучання у військову техніку ворога.

Після ефективної роботи українських Bayraktar TB2 по ворожих позиціях на тимчасово окупованій території острова Зміїного, російська сторона розгорнула проєкт масової евакуації поранених.

До теми – біля Зміїного горить російський корабель – ЗМІ: дивіться відео