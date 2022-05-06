Тому, ймовірно, корабель ніхто не підбивав. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі ютубу "Фейгин Live".

Детальніше Біля Зміїного горить російський фрегат, – ЗМІ

Може бути інформаційним "вкидом"

Він зауважив, що зараз з'являється багато фейкової інформації про перемоги України, яка не підтверджується. Це можуть робити для того, щоб підірвати довіру до нашої влади та українських ЗМІ.

Наразі інформації, що його підбили, в української влади немає. Вона й надалі з'ясовується. Наразі немає зрозумілості, що трапилося. Проте цілком може виявитися, що нікого не потопили,

– сказав Арестович.

Радник додав, що корабель ворога дійсно могли підбити. Проте закликав не поспішати із заявами без офіційного підтвердження інформації.

Водночас зараз він не зміг сказати навіть, чи наші війська стріляли у цей фрегат. Мовляв, це є державною таємницею, тому слід трішки зачекати.

Яка інформація поширюється в мережі

Інформацію про ймовірний вибух на "Адміралі Макарові" з'явилася у соцмережах. Її почали публікувати 5 травня ввечері. Наступного дня вже стало відомо, що судно нібито спалахнуло. Екснардеп Сергій Лещенко писав, що фрегат могли підбити українським береговим ракетним комплексом "Нептун".

Також вдень стало відомо про значну активізацію авіації Росії в цьому регіоні акваторії Чорного моря. Крім того, з'являлася й інформація, що до фрегата нібито відправили рятувальні судна. Мовляв, вони прямують із тимчасово окупованого Криму.

Чому таку ціль необхідно ліквідувати

Детальніше про цей корабель і його важливість для Росії розповів у ефірі 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що завдати такий удар потрібно, щоб унеможливити десант ворога з моря.

Взагалі всі події, які кояться навколо острова Зміїного, направлені на те, щоб унеможливити морську десантну операцію в Одеській області,

– сказав експерт.

Слід зауважити, що саме біля цього тимчасово захопленого острова раніше потопили крейсер "Москва". Цей корабель був флагманом воєнно-морського флоту Росії.

Буде черговим моральним ударом

Після потоплення "Москви" в росіян було вкрай багато емоцій – коливалися від злості до паніки. Річ у тім, що образ непереможності ВМС Росії вибудовували дуже багато років, тому удари по ньому вкрай болючі. Відтак із "Адміралом Макаровим" може бути так само.

Це велика моральна поразка, навіть якщо він досі зберігає плавучість. Фото пожежі, яку оприлюднили ЗМІ, показує, що кораблю завдано серйозних пошкоджень і є загроза детонації боєкомплектів. Побачимо, чим це закінчиться,

– сказав експерт.

Він також припустив, що цей корабель міг доставляти окупантам якийсь вантаж. Зокрема, військове обладнання, яке розташовували на острові Зміїний.

Місяцем раніше – на цьому фрегаті поповнили боєкомплект ракет: дивіться відео