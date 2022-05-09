У цьому нашим військовим допомагають зокрема й "Джавеліни".

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Січеславські десантники знищили російський танк

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, на якому видко, як влучно і блискавично українські десантники знищили танк російських загарбників саме з ПТРК "Джавелін"

Успішну операцію здійснила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада десантно-штурмових військ ЗСУ.

Тож поки Росія готувалась до своїх парадів 9 травня, українські захисники займались справді важливим – боронили свою Батьківщину.

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Інші успіхи Січеславської бригади

Відомо, що 18 березня 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада знищила ворожу техніку разом з особовим складом. Українські захисники опублікували фотографії того, що залишилося від ворога.

3 квітня військові цієї ж бригади видовищно знищили бронетехніку окупантів. Відео оприлюднило відомство бригади. Після влучного удару українських бійців російський транспорт загорівся та вибухнув.

8 квітня влучним пострілом Січеславська бригада знищила ворожий танк. Шматки техніки російських загарбників розлетілися навколо, а потім усе спалахнуло яскравим полум'ям.

Також сьогодні, 9 травня, за допомогою "Джавеліна" воїни 30 ОМБр знищили вщент ворожу техніку. Відео знищення російського танку опублікувала 30 окрема механізована бригада імені Князя Острозького.

Загалом же на українській землі російські окупанти втратили 1145 танків та 2764 бойові броньовані машини.

Втрати ворога станом на 9 травня

У Генштабі повідомили про свіжі втрати окупаційних військ. Відомо, що підрахунки приблизні, адже у деяких напрямках підрахунок ускладнюється інтенсивністю боїв.

Втрати ворога:

особового складу – 25 650 ворогів (+150);

танків –1145 (+15);

бойових броньованих машин – 2764 (+23);

артилерійських систем – 513 (+4);

РСЗВ – 185 (+6);

засоби ППО – 87 (+1);

літаків – 199 (+0);

гелікоптерів – 158 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9);

кораблі /катери – 12 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17);

спеціальна техніка – 41 (+2);

крилаті ракети – 94 (+2).

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