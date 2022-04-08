Вороги стрімко втрачають не лише техніку, а й солдатів. З початку війни наші бійці ліквідували майже 19 тисяч загарбників.

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Захисники продовжують знищувати окупантів

На фейсбук-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади опублікували потужне відео знищення танку окупантів.

Січеславці скорочують поголів'я орків! У окупантів – жодного шансу! Слава Україні!,

– мовиться у повідомленні.

На відео видно, як український захисник одним влучним пострілом знищив ворожий танк. Шматки техніки окупантів розлетілися врізнобіч, а потім усе спалахнуло яскравим полум'ям.

Дивіться відео, як захисники знищують техніку окупантів:

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