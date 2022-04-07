Оприлюднили свіжі втрати російських загарбників. Ці цифри приблизні, оскільки підрахунок ускладнюється через інтенсивні бої.
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Втрати росіян
- Особового складу – близько 18 900 осіб,
- танків – 698,
- бойових броньованих машин – 1891,
- артилерійських систем – 332,
- РСЗВ – 108,
- засоби ППО – 55,
- літаків – 150,
- гелікоптерів – 135,
- автомобільної техніки – 1358,
- кораблі /катери – 7,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111.
- Спеціальна техніка – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Втрати загарбників / Інфографіка Гештабу
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