Обнародовали свежие потери российских захватчиков. Эти цифры приблизительны, поскольку подсчет усложняется из-за интенсивных боев.

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Потери россиян

  • Личного состава – около 18 900 человек,
  • танков – 698,
  • боевых бронированных машин – 1891,
  • артиллерийских систем – 332,
  • РСЗО – 108,
  • средства ПВО – 55,
  • самолетов – 150,
  • вертолетов – 135,
  • автомобильной техники – 1358,
  • корабли /катера – 7,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,
  • Специальная техника – 25,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.


Потери захватчиков / Инфографика Гештаба

Российские десантники отказались снова воевать в Украине: