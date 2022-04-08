Враги стремительно теряют не только технику, но и солдат. С начала войны наши бойцы ликвидировали почти 19 тысяч захватчиков.

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Защитники продолжают уничтожать оккупантов

На фейсбук-странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады опубликовали мощное видео уничтожения танка оккупантов.

Сечеславцы сокращают поголовье орков! У оккупантов – никакого шанса! Слава Украине!

– говорится в сообщении.

На видео видно, как украинский защитник одним точным выстрелом уничтожил вражеский танк. Куски техники оккупантов разлетелись в разные стороны, а потом все вспыхнуло ярким пламенем.

Смотрите видео, как защитники уничтожают технику оккупантов:

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