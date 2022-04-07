Видео работы дрона-разведчика опубликовал Николай Колесник, который сейчас защищает Украину от российского нашествия. На этом видео российский оккупант убегает от дрона, оглядываясь, преследует ли тот его.

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Прибежал этот захватчик на позицию своего подразделения. Там решили обстрелять дрон. И дважды попали. Но он успешно вернулся на базу.

Видео побега российского оккупанта от дрона

А вот для русских ничего хорошего больше не было. Впоследствии артиллерия накрыла эти позиции. По данным Николая Колесника, был уничтожен как опорный пункт, так и БМП и несколько автомобилей с личным составом оккупантов. Не осталось ничего.