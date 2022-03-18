Так случилось и с врагами, которых уничтожили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Наши защитники опубликовали фотографии оставшегося от врага.
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"Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Десант работает! Смерть врагам!", – подписали фотографии украинские военные.
Обгоревшие остатки российского оккупанта / Фото 25 Сичеславская бригада
По предварительным данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта украинскими военными были уничтожены около 14200 оккупантов, 450 танков и 1448 боевых бронированных машин. Это ориентировочные данные. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.