Так случилось и с врагами, которых уничтожили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Наши защитники опубликовали фотографии оставшегося от врага.

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"Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Десант работает! Смерть врагам!", – подписали фотографии украинские военные.



Обгоревшие остатки российского оккупанта / Фото 25 Сичеславская бригада