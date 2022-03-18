Согласно новой оценке разведывательного управления Пентагона, сочетание неповиновения Украины и экономических санкций поставит под угрозу "способность России производить современные высокоточные боеприпасы". Об этом рассказал глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.

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Планировав полномасштабное наступление на Украину, Путин не рассчитывал на такое сильное сопротивление и столь большие потери среди своего войска.

Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют обычные силы России, Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проектировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию,

– заявил Беррье.

По его словам, помимо стремления запугать Запад такими угрозами Россия хочет побудить Украину сложить оружие на выгодных для Путина условиях.

Также Беррье не исключает, что Россия действительно может перейти к "более смертоносным методам", чтобы украинские власти согласились на условия Москвы.