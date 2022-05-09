Однако человеческий ресурс никогда не ценился Россией. Об этом свидетельствует судьба "элитного" 331 гвардейского парашютного полка.

Важно Пока кто готовился к "параду", Сечеславские десантники уничтожили российский танк из "Джавелина"

Как отметили в Минобороны Британии, этот полк считали "лучшим из лучших". Именно его бойцы были хорошо экипированы, обучены и управляемы. Неудивительно, что им поручили овладеть аэродромом Гостомель в окрестностях Киева.

Значительная часть украинских защитников были резервистами, и несмотря на значительные преимущества России, их сопротивление было яростным и храбрым, а аэродром несколько раз переходил из рук в руки в течение первых 72 часов после вторжения,

– заявили в оборонном ведомстве Британии.

Там добавили, что, стремясь консолидировать территорию, русские войска продвинулись в соседние города Гостомель, Ирпень и Бучу. Теперь они навсегда будут ассоциироваться с самыми коварными военными преступлениями армии России. Армии, состоящей из:

убийц,

мародеров,

насильников.

Бои в Киевской области были крайне напряженными, и только на кадрах из открытых источников видны десятки уничтоженных российских транспортных средств и улицы, усеянные погибшими военными.

"331-й заплатил особо высокую цену за то, что ему пришлось продвигаться поспешно, без согласованного оперативного плана, только на легких аэромобильных бронированных машинах и недостаточного боя для поддержки таких боев", – констатировали в Минобороны Британии.

Что известно о потерях оккупантов в Украине

На 9 мая ВСУ уже ликвидировали 25 650 врагов. За сутки количество уничтоженных вражеских военных увеличилось на 150 человек. Как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры по потере живой силы – приблизительны и будут уточнены. Причина – высокая интенсивность боевых действий.

Потери врага в технике:

танков –1145 (+15),

боевых бронированных машин – 2764 (+23),

артиллерийских систем – 513 (+4),

РСЗО – 185 (+6),

средств ПВО – 87 (+1),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),

корабли / катера – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

Специальная техника – 41 (+2).

Крылатые ракеты – 94 (+2).

Наши военные подчеркнули, что самые большие потери у врага – на Авдеевском направлении.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео