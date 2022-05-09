Однак людській ресурс ніколи не цінувався Росією. Про це свідчить доля "елітного" 331-го гвардійського парашутного полку.

Важливо Поки хтось готувався до "параду", Січеславські десантники знищили російський танк з "Джавеліна"

Як зазначили у Міноборони Британії, цей полк вважали "кращим з кращих". Саме його бійці були добре екіпіровані, навчені та керовані. Тож, не дивно, що їм доручили оволодіти аеродромом Гостомель на околицях Києва.

Значна частина українських захисників були резервістами, і, попри значні переваги Росії, їх опір був лютим і хоробрим, а аеродром кілька разів переходив з рук у руки протягом перших 72 годин після вторгнення,

– заявили в оборонному відомстві Британії.

Там додали, що, прагнучи консолідувати територію, російські війська просунулися в сусідні міста Гостомель, Ірпінь та Буча. Тепер вони назавжди будуть асоціюватися з найпідступнішими військовими злочинами армії Росії. Армії, яка складається з:

вбивць,

мародерів,

гвалтівників.

Бої на Київщині були вкрай напруженими, і лише на кадрах із відкритих джерел видно десятки знищених російських транспортних засобів і вулиці, усіяні загиблими військовими.

"331-й сплатив особливо високу ціну за те, що йому довелося просуватися поспішно, без узгодженого оперативного плану, лише легких аеромобільних броньованих машин і недостатнього бою для підтримки таких боїв", – констатували у Міноборони Британії.

Що відомо про втрати окупантів в Україні

Станом на 9 травня ЗСУ вже ліквідували 25 650 ворогів. За добу кількість знищених ворожих військових збільшилась на 150 осіб. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри щодо втрати живої сили – приблизні та будуть уточнені. Причина – висока інтенсивність бойових дій.

Втрати ворога у техніці:

танків –1145 (+15),

бойових броньованих машин – 2764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

РСЗВ – 185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),

кораблі /катери – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17).

Спеціальна техніка – 41 (+2).

Крилаті ракети – 94 (+2).

Наші військові наголосили, що найбільші втрати у ворога – на Авдіївському напрямку.

Ранкове зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео