Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в Национальном музее армии в Лондоне. Одна из главных тем его речи – подлое нападение России на Украину.

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Проблемы россиян в войне с Украиной

По мнению Уоллеса, Путин хочет запугать россиян и весь мир "длящимся мемориалом милитаризма", фундамент которого – победа во Второй мировой войне. Он считает, что война против Украины позорит российских солдат, маршировавших по Красной площади на параде.

Британский министр обороны подчеркнул, что большой вклад в победу над Гитлером внесли миллионы людей, в том числе и украинцы. Вместе с тем Москва молчит о страданиях и смертях, которые были по вине Сталина и его генералов. Сейчас Россия пытается сделать все, чтобы скрыть преступления как тогдашних, так и нынешних руководителей за широкими стенами Кремля.

Как и тогда, российской армией руководят страх и коварство, карательные отряды за рядами солдат никуда не делись. Уоллес подчеркнул: российские офицеры не служат для своих солдат, а пытаются лишь исполнить прихоти тех, кто отдает приказы, поэтому мобильные крематории предназначены не только для попыток оккупантов скрыть свои преступления, но и для сокрытия своих безумных потерь.

Уоллес вспомнил героическую защиту Гостомеля и зверства российских солдат в Киевской области, которые теперь войдут в историю как самые подлые военные преступления.

Плохая подготовка к бою, плохое оперативное планирование, ненадлежащее оборудование и поддержка, а коррупция и моральная составляющая – главные факторы поражения россиян в Украине,

– заявил Уоллес.

Он подчеркнул, что невероятный моральный дух и мастерство украинских воинов стали козырями, перечеркнувшими все планы россиян. Это уже стало очевидным даже для Кремля, поэтому поражение России как было, так и остается неизбежным.

Уоллес подчеркнул, что Путин стал олицетворением тирании и фашизма, поэтому повторяет все ошибки, которые совершали его "предшественники".

Война России против Украины: коротко о главном

Как сообщает разведка, у российских оккупантов иссякают запасы высокоточных ракет. Теперь враг будет пускать в ход устаревшие боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на 9 мая. Он пообещал, что Крещатик обязательно увидит парад в честь победы.

Российские оккупанты за время войны вывезли в Россию более миллиона украинских граждан. Также россияне проводят "фильтрацию", судьба тех, кто ее не проходит, остается неизвестной.

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