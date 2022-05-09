Боевые действия продолжаются гораздо дольше, чем надеялись в Кремле. Разведка Великобритании выяснила, что запасы высокоточных боеприпасов в России, по всей видимости, значительно иссякли.

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Дальше в ход идет старое оружие

Разведчики отмечают, что это вынудило Россию использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы. Они менее надежны, менее точные и легче перехватываются.

Прогнозируют, что государство-агрессор, скорее всего, и дальше будет пытаться заменить высокоточное вооружение.

Собственно, вторжение России в Украину показало ее неумение наносить точные удары большого масштаба. Агрессор осуществляет интенсивную и неизбирательную бомбардировку, несмотря на многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Что это значит для Украины

Военный эксперт Сергей Грабский также отмечал, что в России заканчиваются высокоточные ракеты. Он замечал, что с одной стороны это радует, а с другой настораживает, поскольку ракет другого типа у агрессора достаточно.

Грабский предостерег, что в таком случае украинцам следует быть более осмотрительными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Он объяснил, если предположить, что оккупанты планируют попасть в военный объект, то при плотной городской застройке такая старая ракета может попасть и в жилой дом.

Добавим, что из-за санкций у России серьезные проблемы с поставкой оружия. СМИ писали, что агрессор от безысходности стягивает вооружение со всех уголков страны.

Украина получит высокоточное оружие

Весь цивилизованный мир помогает Украине с оружием сдерживать агрессора. Например, США одобрили ленд-лиз и обещают украинским военным мощную помощь. Ее предоставят через 8 контрактов. Следовательно, ВСУ получат беспилотники, высокоточное оружие, устройства для коммуникации, медицинское оборудование, питание и бинокли.

Также будет замена американских запасов снарядов Javelin и Stinger и компонентов боеприпасов.

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